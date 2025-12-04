В ЛДПР напомнили о новой отметке в паспорте, заменяющей ИНН

С 1 января 2026 года граждане России по желанию смогут получать в паспортах новую отметку — уникальный идентификатор записи в едином федеральном информационном регистре (ИД ЕРН). Об этом напомнил замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Как рассказал Панеш, ИД ЕРН станет персональным цифровым ключом для быстрого и безопасного подтверждения личности при получении государственных и муниципальных услуг, включая оформление пособий, льгот и регистрацию имущественных прав. Отметку можно будет бесплатно поставить в МВД или МФЦ, процедура добровольная.

Депутат подчеркнул, что ИД ЕРН упростит дистанционное взаимодействие с ведомствами и сократит необходимость собирать справки, заменит функции ИНН. «Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется — старый штамп остается действительным, и изменения касаются только новых отметок», — заключил он.

Закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (ЕРН) был принят в 2020 году. Оператором регистра является ФНС. Данные в регистре включают: Ф.И.О., дата и место рождения, основные идентификаторы, такие как ИНН, СНИЛС и медицинский полис и др.

Сейчас россияне, согласно постановлению правительства России от 22 января 2002 г. № 32, могут добровольно внести в паспорт отметку об ИНН. Данные берут из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

В конце октября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подписала приказ, согласно которому в паспорт вместо ИНН будут вносить номер записи в ЕРН.