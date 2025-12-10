 Перейти к основному контенту
Политика
Комиссар ООН по правам человека назвал положение комитета «выживанием»

Комиссар ООН Тюрк: комиссия по правам человека находится в режиме выживания
Фолькер Тюрк
Фолькер Тюрк (Фото: Rob Kim / Getty Images)

Финансирование комитета по правам человека ООН, как и правозащитных организаций, сократили по всему миру в 2025 году, из-за чего комитет находится «в режиме выживания», заявил глава комитета Фолькер Тюрк на пресс-конференции ООН по случаю Дня прав человека, стенограмма опубликована на сайте ООН.

«В этом году у моего офиса оказалось примерно на $90 млн меньше, чем нам было нужно, что означает потерю около 300 рабочих мест и сокращение важной работы, в том числе по Колумбии, Демократической Республике Конго, Мьянме, Тунису и другим странам, в то время когда потребности растут», — сказал Тюрк.

Он добавил, что визиты специальных докладчиков и следственные миссии в страны были сокращены, а ключевые диалоги о соблюдении договоров ООН по правам человека отложены. Число обзоров комитетом стран — участниц ООН сократилось со 145 до 103. Это, по словам Тюрка, серьезно ослабляет международные и национальные усилия по защите прав человека.

При этом антиправозащитные движения, выступающие в том числе против гендерного равенства, становятся все более скоординированными и хорошо финансируемыми, заявил комиссар. Например, по данным Европейского парламентского форума, с 2019 по 2023 год такие группы в Европе привлекли почти $1,2 млрд.

Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКПЧ ООН
Политика

В октябре Reuters со ссылкой на доклад «Бюджетные баталии в ООН» некоммерческой организации Service for Human Rights сообщил, что в течение пяти лет Китай и Россия, возглавляя небольшую группу стран, неоднократно выступали против финансирования Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) с целью ослабления ведомства.

Эти попытки, по данным Service for Human Rights, предпринимались на закрытых заседаниях. Так, в 2021 году группа стран настаивала на блокировке финансирования 17 проектов Совета ООН по правам человека.

Постпредство России при ООН позже назвало ситуацию с финансированием УВКПЧ ООН сложной. Россия наравне с западными странами блокирует финансирование тех направлений деятельности ведомства, которые ее «не устраивают», при этом финансово поддерживая другие направления его работы, отметили в постпредстве.

Читайте РБК в Telegram.

Егор Алимов
ООН комиссия по правам человека финансирование комиссар ООН
