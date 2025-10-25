 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКЧП ООН

Постпредство России: ситуация с финансированием УВКЧП ООН «довольно сложная»

Россия, наравне с западными странами, блокирует финансирование тех направлений деятельности Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые ее «не устраивают», и финансово поддерживает другие направления работы, заявили РБК в постпредстве России при ООН.

«С финансированием УВКПЧ ситуация довольно сложная. По факту уже давно и мы, и западные страны блокируем финансирование тех направлений деятельности Управления, которые нас не устраивают. Таковых, к сожалению, достаточно, но много и таких, на которых мы финансирование переводим», — отметили в постпредстве.

Ранее Reuters со ссылкой на доклад «Бюджетные баталии в ООН» некоммерческой организации Service for Human Rights сообщил, что в течение пяти лет Китай и Россия, возглавляя небольшую группу стран, неоднократно выступали против финансирования УВКПЧ с целью ослабления ведомства.

Reuters узнал о попытках России сократить финансирование УВКЧП ООН
Общество
Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека, Женева, Швейцария

Эти попытки, по данным Service for Human Rights, предпринимались на закрытых заседаниях. Так, в 2021 году группа стран настаивала на блокировке финансирования 17 проектов Совета ООН по правам человека, а в прошлом году выдвинула предложение о прекращении выделения средств на расследования в отношении Ирана, КНДР, Украины, Белоруссии, Эритреи, Судана и Венесуэлы.

Постпредство Китая при ООН ранее заявило, что доклад является «необоснованным», и подчеркнуло, что Пекин выступает за сбалансированное распределение ресурсов организации, включая сферу прав человека, финансирование которой только увеличивается.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Егор Алимов
ООН права человека Россия Китай
