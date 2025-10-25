Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКЧП ООН

Россия, наравне с западными странами, блокирует финансирование тех направлений деятельности Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые ее «не устраивают», и финансово поддерживает другие направления работы, заявили РБК в постпредстве России при ООН.

«С финансированием УВКПЧ ситуация довольно сложная. По факту уже давно и мы, и западные страны блокируем финансирование тех направлений деятельности Управления, которые нас не устраивают. Таковых, к сожалению, достаточно, но много и таких, на которых мы финансирование переводим», — отметили в постпредстве.

Ранее Reuters со ссылкой на доклад «Бюджетные баталии в ООН» некоммерческой организации Service for Human Rights сообщил, что в течение пяти лет Китай и Россия, возглавляя небольшую группу стран, неоднократно выступали против финансирования УВКПЧ с целью ослабления ведомства.

Эти попытки, по данным Service for Human Rights, предпринимались на закрытых заседаниях. Так, в 2021 году группа стран настаивала на блокировке финансирования 17 проектов Совета ООН по правам человека, а в прошлом году выдвинула предложение о прекращении выделения средств на расследования в отношении Ирана, КНДР, Украины, Белоруссии, Эритреи, Судана и Венесуэлы.

Постпредство Китая при ООН ранее заявило, что доклад является «необоснованным», и подчеркнуло, что Пекин выступает за сбалансированное распределение ресурсов организации, включая сферу прав человека, финансирование которой только увеличивается.