Москалькова заявила о незаслуженной критике командира «Ахмата» Алаудинова

Омбудсмен Москалькова заявила о критике в адрес командира «Ахмата» Алаудинова
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

В соцсетях распространяются негативные комментарии в отношении замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинова, командира спецназа «Ахмат». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, происходящее «неприятно и горько наблюдать», поскольку Алаудинов «стоит на передовой, защищая нашу страну и величие нашего государства». Москалькова напомнила, что бойцы «Ахмата» участвовали в операции «Труба» по освобождению Суджи, а сам командир регулярно оказывает поддержку семьям военнослужащих.

Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров

В июне Алаудинов заочно поспорил со схиигуменом Гавриилом (Виноградовым) из-за слов священника о мусульманах. Тогда командир «Ахмата» раскритиковал схиигумена. Позже Алаудинов извинился, а схиигумена — сняли с поста.

В июле он опроверг участие бойца своего подразделения в избиении сотрудника военной полиции в Белгородской области и призвал не «перекидывать на национальность» факты преступлений, а тех, кто так поступает, назвал «петухами» и «желающими расшатать ситуацию в стране».

