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Политика ,  
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Алаудинов опроверг, что сотрудника военной полиции избил боец «Ахмата»

Алаудинов: сотрудника военной полиции избил боец другого отряда, не «Ахмата»
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Нападение на сотрудника военной полиции в Белгородской области совершил не боец спецназа «Ахмат», подозреваемый уже задержан, рассказал командир подразделения Апти Алаудинов в телеграм-канале.

«Значит, конфликт на дороге произошел не с бойцом спецназа «Ахмат», это раз. Это боец другого подразделения. Значит, я не несу ответственности за все подразделения Российской Федерации. Я являюсь командиром спецназа «Ахмат». По данному факту возбуждено уголовное дело. Человек, который, как говорится, сотворил этот, скажем, беспредел, в отношении него возбуждено уголовное дело, и он уже задержан», — сообщил он.

Ранее на инцидент обратил внимание бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев. В своем телеграм-канале он потребовал разъяснений от Алаудинова, а также заявил, что «ахматовцы» не впервые оказываются замешаны в подобных ситуациях, при этом для них не бывает последствий.

Военкор Александр Коц также писал об этой ситуации на одном из блокпостов, где «лица, очень похожие на представителей Чечни, избили сотрудника военной полиции», который остановил их автомобиль без номеров. Теперь там дежурят «в том числе представители южных регионов», отметил он 28 июня. Кадры нападения стали распространяться в Сети раньше.

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