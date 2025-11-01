 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО»

В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО»
Video

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) возможно создание Индо-тихоокеанского альянса, который может стать «прямым аналогом НАТО», заявил замминистра обороны России Олег Савельев. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в «Индо-тихоокеанский альянс», прямой аналог НАТО», — заявил Савельев на совещании министров обороны государств — участников «СМОА плюс» в Куала-Лумпуре.

По его словам, Россия видит угрозу в усилении присутствия Североатлантического альянса в АТР, а также в «активной линии Запада» на размывание и переформатирование асеаноцентричной системы безопасности в регионе.

Савельев подчеркнул, что к этому причастны «новыми закрытые блоковые структуры» — трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в AUKUS, QUAD (США, Австралия, Япония и Индия), соглашения между Японией, Филиппинами и США (JAPHUS) и другие.

По его словам, деятельность подобных объединений «ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности».

В ноябре прошлого года замглавы российского МИДа Сергей Рябков допустил размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР в ответ на действия США. Ответственность за «любые эскалационные сценарии» будет лежать на Вашингтоне и европейских странах, подчеркнул тогда Рябков. По его словам, «нигде не должно существовать у наших противников и их сателлитов ложное чувство безопасности и самоуспокоенности».

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
АТР Азия Минобороны НАТО Олег Савельев Сергей Рябков
