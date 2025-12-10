 Перейти к основному контенту
ИИ на дорожных камерах в Москве стал распознавать еще одно нарушение

ЦОДД: в Москве дорожные камеры с ИИ начали выявлять остановки с помехой движению
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать с помощью искусственного интеллекта еще один вид нарушений ПДД — речь идет об остановке, создавшей помехи для движения при парковке, сообщил столичный Дептранс.

Это касается водителей, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковочной площадки.

«Сначала нейросеть выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники ЦОДД перепроверяют материалы перед отправкой администраторам для решения о постановлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после заключения экспертов ЦОДД сомнительные случаи трактуются в пользу водителя.

Первая точка, где есть камера, распознающая это нарушение, — дублер проспекта Маршала Жукова у центра «Госуслуги».

Таким образом, камеры ЦОДД в столице фиксируют уже 66 видов нарушений, уточнили в Дептрансе.

Минувшим летом Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением провести модернизацию камер фиксации нарушений ПДД и списать старую технику. Авторы инициативы отмечали, что около 30% действующих на российских дорогах камер — устаревшие и неэффективные.

