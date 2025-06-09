Автомобильный союз заявил о «несправедливости» дорожных камер

Автомобильный союз просит заменить устаревшие камеры фиксации нарушений ПДД, чтобы выполнить план Минфина по увеличению собираемости штрафов с россиян. Старые камеры «не видят» многие нарушения, но современные в 3–4 раза дороже

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В России необходимо провести модернизацию действующего парка камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Это следует из письма Национального автомобильного союза (НАС) в адрес председателя правительства Михаила Мишустина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель союза). Источник РБК, близкий к аппарату правительства, подтвердил, что такое письмо поступило 5 июня.

НАС указывает, что около 30% действующих на российских дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств. Половина этого количества эксплуатируется от пяти до семи лет, а другая половина — более семи лет. Как пояснил РБК вице-президент НАС Антон Шапарин, старые камеры не фиксируют, пристегнут ли человек, использует ли он телефон за рулем, проход пешехода в неположенном месте и др. Фиксируются, по его словам, в основном превышение скорости и нарушение разметки на дорогах.

Кроме того, зачастую камеры фиксируют нарушения одних водителей, но не замечают тех же нарушений у других, что у первых вызывает недовольство, указал Шапарин. «Из-за частых пропусков транспортных средств и низкого качества доказательной базы нарушители ПДД остаются безнаказанными, в то время как аварийность растет», — отметил он.

Еще одна проблема: устаревшие камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд руб., указано в письме НАС. С 1 января изменились размеры штрафов за превышение скорости: теперь они составляют от 750 руб. до 7,5 тыс. руб. вместо прежних 500 руб. — 5 тыс. руб. Также была изменена система льготной оплаты штрафов: скидка уменьшена с 50 до 25%, но срок ее действия увеличен с 20 до 30 дней.

В связи с этим НАС просит правительство:

провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации на федеральном уровне, чтобы узнать, сколько из них старше шести лет;

запретить заключение новых контрактов на использование оборудования фотовидеофиксации старше шести лет;

стимулировать региональные транспортные власти списывать старые комплексы фотовидеофиксации, которые не используются и на которые нет действующих контрактов;

обязать списывать старые комплексы, выявленные в ходе аудита, после окончания действующих контрактов, а новые контракты на аренду (или поставку) заключать только на современное оборудование, которое по стоимости эксплуатации сопоставимо с устаревшими комплексами, или использовать концессионные модели, которые не требуют вложений из региональных бюджетов.

РБК направил запрос в МВД.

Как штрафуют водителей

По данным информсистемы «Аршин», которая содержит информацию о средствах измерений и результатах их поверок, самый старый парк камер фотовидеофиксации — в Краснодарском крае: из 2,2 тыс. комплексов фотовидеофиксации 920 имеют возраст пять-шесть лет, 815 — более семи лет. В Московской области из 1,8 тыс. комплексов 1,2 тыс. старше семи лет, в Ленинградской — из 1 тыс. комплексов 144 имеют возраст пять-шесть лет, 250 — семь лет и старше, в Республике Башкортостан из 1,7 тыс. камер у 724 возраст пять-шесть лет, в Республике Татарстан из 804 комплексов у 202 возраст пять-шесть лет, 243 старше семи лет.

Как отмечает НАС в своем письме, 93% постановлений о нарушениях ПДД оформляются автоматически с помощью комплексов фотовидеофиксации. По данным Госавтоинспекции, общая сумма штрафов за нарушения ПДД в 2024 году превысила 176 млрд руб. по 255 млн административных дел. Лидеры по количеству вынесенных постановлений — Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.

В России установлено более 30 тыс. дорожных камер, многие из которых эксплуатируются более семи лет, что является предельным сроком службы для систем фотовидеофиксации, рассказал РБК гендиректор Ivideon Заур Абуталимов. По его словам, задачи, под которые они проектировались, были ограничены фиксацией скорости, пересечением стоп-линии и проездом на красный свет. «Сегодня стандарты и ожидания от дорожных камер переориентировались в более сложные сценарии. Многие камеры из текущего парка не рассчитаны на непрерывную обработку видеопотока в реальном времени и не способны работать с современными алгоритмами анализа поведения транспорта. Поэтому просто «перепрошить» их нельзя — нужна замена всего оборудования, включая вычислительные блоки», — указал Абуталимов.

По словам доктора технических наук, профессора кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного технического университета Виталия Гаевского, больше половины установленных в России камер находятся в местах, где они не нужны. «Камеры видеофиксации превратились в цербера, собирающего дань в бюджет, и никак не влияют на безопасность движения», — категоричен Гаевский. По его словам, более 30% штрафов, выписанных по результатам фиксации нарушений, неправомочны: камера неправильно видит человека (например, на темном фоне не замечает ремень безопасности) и выписывает штрафы.

В чем сложность замены камер

Подавляющее большинство комплексов фиксации нарушений ПДД в России находится в госсобственности — у регионов и балансодержателей дорог, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов. Основная проблема, по его словам, в отсутствии на нормативном уровне регламента по списанию старых, но при этом исправных комплексов фотовидеофиксации. «Перепрошивка» старых камер не решит проблему, поскольку дело именно в аппаратной базе комплекса, например в разрешении и светочувствительности матрицы видеодатчика, мощности вычислительного модуля, указал эксперт. По его словам, обновлять комплексы целесообразно не реже чем каждые пять лет, поскольку за такой период технологии значительно продвигаются вперед и появляются фактически новые поколения приборов.

Современные комплексы фотовидеофиксации могут фиксировать одновременно большее количество полос движения и работать в двух направлениях, а также различать более 60 различных составов нарушений ПДД, в то время как самые старые — 10–15, уточнил Тузмухаметов. Также современные комплексы отличаются более низкой погрешностью измерений и малым процентом ошибок. Современные камеры используют, например, радарные и лазерные системы, инфракрасные датчики, системы распознавания, рассказал РБК эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин. Вскоре, по его словам, такие камеры начнут автоматически определять наличие или отсутствие полиса страхования.

По словам Заура Абуталимова, в России есть компании, которые делают современные комплексы фотовидеофиксации. Например, «Ольвия» с линейкой СКАТ и КРЕЧЕТ, технологии распознавания производит «АвтоУраган», компания ВК ИТС делает систему «Фактор», «Технологии безопасности дорожного движения» (ТБДД) создали систему «Азимут», а СИМИКОН известен своим комплексом для измерения скорости КОРДОН. Современные камеры не ставятся в России массово из-за их высокой стоимости и зарубежного «железа» в составе, в частности видеокарты Nvidia, пояснил Абуталимов. «Отсюда и высокая цена, и осторожность регионов, которые просто не могут масштабировать такие системы, как бы им ни хотелось», — указал эксперт. По его словам, устаревшие модели, которые фиксируют скорость и проезд на красный, стоят 600–900 тыс. руб., а современные, с видеоаналитикой, обойдутся в 2–5 млн руб. без учета установки и сервисов. В начале 2022 года США ввели против России санкции на высокотехнологичный экспорт (относятся в том числе к продукции Nvidia).

Для фиксации нарушений современные камеры используют искусственный интеллект, но старые камеры не способны его поддерживать, подтверждает PR-директор «АвтоУраган» Сергей Кусков. По его данным, на сегодняшний день около 70% камер фиксируют только превышение скорости. Кусков уточнил, что проблема модернизации оборудования особенно актуальна для регионов с ограниченным бюджетом. В некоторых случаях камеры устанавливались в рамках целевых программ, таких как «Безопасный город», но финансирование на их обновление часто отсутствует.