Минтранс предложил штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей
Министерство транспорта России опубликовало законопроект, который позволит использовать автоматические камеры фотовидеофиксации для назначения штрафов гражданам, перебегающим железнодорожные пути в неположенном месте, как это уже действует в случае с нарушителями правил дорожного движения. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов (regulation.gov.ru) для публичного обсуждения.
В обсуждаемом законопроекте предполагается внесение поправок в действующий федеральный закон «О персональных данных», чтобы власти получили право без разрешения обрабатывать персональные биометрические данные нарушителей. Также будет изменен закон «О железнодорожном транспорте», чтобы оборудовать «объекты железнодорожного транспорта работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений».
«Специальные технические средства должны обеспечивать контроль
за соблюдением правил и осуществлять фиксацию в зоне своего
обзора нарушений правил, для выявления которых они
предназначены, независимо от усмотрения и без какого-либо
непосредственного воздействия на них человека», — говорится в тексте законопроекта.
