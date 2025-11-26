 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Минтранс предложил штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Размик Заскарян / URA.RU / Global Look Press
Фото: Размик Заскарян / URA.RU / Global Look Press

Министерство транспорта России опубликовало законопроект, который позволит использовать автоматические камеры фотовидеофиксации для назначения штрафов гражданам, перебегающим железнодорожные пути в неположенном месте, как это уже действует в случае с нарушителями правил дорожного движения. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов (regulation.gov.ru) для публичного обсуждения.

В обсуждаемом законопроекте предполагается внесение поправок в действующий федеральный закон «О персональных данных», чтобы власти получили право без разрешения обрабатывать персональные биометрические данные нарушителей. Также будет изменен закон «О железнодорожном транспорте», чтобы оборудовать «объекты железнодорожного транспорта работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений».

Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео
Технологии и медиа

«Специальные технические средства должны обеспечивать контроль
за соблюдением правил и осуществлять фиксацию в зоне своего
обзора нарушений правил, для выявления которых они
предназначены, независимо от усмотрения и без какого-либо
непосредственного воздействия на них человека», — говорится в тексте законопроекта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
РЖД Минтранс камеры видеофиксации законопроект штрафы
Материалы по теме
Власти обсудят меры поддержки РЖД на 2026 год
Бизнес
В РЖД заявили о пробах посадки пассажиров по биометрии на реальные поезда
Общество
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 12:40 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 12:40
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 12:44
Кому стоит посетить Российский антикварный салон и его экспозиции Стиль, 12:43
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:41
Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов Общество, 12:40
В Союзе биатлонистов допустили перенос гонки Кубка России из-за морозов Спорт, 12:39
Якиманка стала лидером по дороговизне новостроек в Москве Недвижимость, 12:36
«Все время сам»: как перестать все контролировать и наконец расслабиться Образование, 12:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский Life, 12:34
Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных переговоров по Украине Политика, 12:33
Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве Политика, 12:29
В МИД Армении заявили, что сейчас нет повестки выхода из ОДКБ Политика, 12:23
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Посольство попросило россиян быть осторожными из-за протестов в Бангладеш Политика, 12:19
Большой театр назвал дату начала продажи билетов на «Щелкунчик» Общество, 12:17