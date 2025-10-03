Трамп заявил, что США будут получать более $1 трлн в год от пошлин

Доходы от новых торговых пошлин только начинают поступать, но в конечном итоге могут достичь $1 трлн в год, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, часть поступивших средств пойдет на погашение государственного долга. По данным Министерства финансов США, государственный долг федерального правительства составляет $37,86 трлн.

В конце августа министр финансов США Скотт Бессент на встрече в Белом доме заявил, что доходы от таможенных пошлин, введенных Трампом, могут превысить $500 млрд в год, при этом он также не исключил достижения отметки в $1 трлн.

Весной администрация Трампа объявила базовую ставку 10% на все импортные товары, а затем ввела более высокие тарифы — от 20 до 50% — в отношении отдельных стран и категорий продукции. Позже Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.

В августе вступили в силу импортные пошлины, введенные Трампом в отношении 65 государств. На товары из 39 стран и ЕС распространяется пошлина в размере 15%, продукция еще из 26 подпала под тарифы от 18 до 41%.

После обсуждений с Китаем Вашингтон установил тарифную ставку для китайских товаров на уровне 30%. 6 августа Трамп ввел для Индии поверх 25-процентных пошлин, оговоренных в указе, штрафные 25% за покупку российской нефти.

В том же месяце Трамп раскритиковал решение апелляционного суда США о незаконности введенных им торговых пошлин. Суд постановил, что, проводя большую часть своей масштабной тарифной политики, президент США превысил свои полномочия. Сам Трамп подчеркнул, что пошлины являются «лучшим инструментом» для того, чтобы помочь американским работникам и поддержать компании США.