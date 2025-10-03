 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп заявил, что США будут получать более $1 трлн в год от пошлин

Сюжет
Торговая война США

Доходы от новых торговых пошлин только начинают поступать, но в конечном итоге могут достичь $1 трлн в год, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, часть поступивших средств пойдет на погашение государственного долга. По данным Министерства финансов США, государственный долг федерального правительства составляет $37,86 трлн.

В конце августа министр финансов США Скотт Бессент на встрече в Белом доме заявил, что доходы от таможенных пошлин, введенных Трампом, могут превысить $500 млрд в год, при этом он также не исключил достижения отметки в $1 трлн.

Весной администрация Трампа объявила базовую ставку 10% на все импортные товары, а затем ввела более высокие тарифы — от 20 до 50% — в отношении отдельных стран и категорий продукции. Позже Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.

Reuters узнал об идее США связать пошлины на электронику с числом чипов
Политика
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В августе вступили в силу импортные пошлины, введенные Трампом в отношении 65 государств. На товары из 39 стран и ЕС распространяется пошлина в размере 15%, продукция еще из 26 подпала под тарифы от 18 до 41%.

После обсуждений с Китаем Вашингтон установил тарифную ставку для китайских товаров на уровне 30%. 6 августа Трамп ввел для Индии поверх 25-процентных пошлин, оговоренных в указе, штрафные 25% за покупку российской нефти.

В том же месяце Трамп раскритиковал решение апелляционного суда США о незаконности введенных им торговых пошлин. Суд постановил, что, проводя большую часть своей масштабной тарифной политики, президент США превысил свои полномочия. Сам Трамп подчеркнул, что пошлины являются «лучшим инструментом» для того, чтобы помочь американским работникам и поддержать компании США.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
пошлины Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал категории товаров, на которые с 1 октября введут пошлины
Политика
Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России
Политика
США решили увязать закупки Индией нефти с переговорами о пошлинах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Аэропорт Мюнхена закрыли из-за беспилотников Политика, 04:28
Сальвадор перехватил партию наркотиков на сумму $45 млн Общество, 04:13
Более половины россиян признались в страхе о включенном утюге или воде Общество, 04:03
Трамп заявил, что США будут получать более $1 трлн в год от пошлин Экономика, 03:38
WSJ рассказала, как США поддерживали производство дронов на Украине Политика, 03:34
В Днепре, Одессе и Полтаве прогремели взрывы Политика, 03:15
Путин процитировал песню Высоцкого, говоря о запретах в Европе Политика, 03:01
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Вашингтоне восстановили статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна Политика, 02:44
На Тайване связали агрессию Китая против острова с поражением Украины Политика, 02:30
Турция продолжит импорт природного газа из России Экономика, 02:15
Во Владивостоке частично обрушилось здание колледжа Общество, 02:04
Главы генштабов ЕС встретятся после задержания шедшего из России танкера Политика, 01:45
Венесуэла заявила о пролете американских боевых самолетов около побережья Политика, 01:36
В МВД рассказали, как правильно хранить данные в смартфоне Общество, 01:18