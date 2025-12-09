Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам
Возможное признание Верховным судом США, что президент превысил свои полномочия при повышении пошлин для иностранных товаров, станет cамой большой угрозой национальной безопасности страны в истории, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Самой большой угрозой в истории национальной безопасности США может стать отрицательное решение Верховного суда США по вопросу пошлин. Мы окажемся финансово беззащитны», — написал республиканец в соцсети Truth Social.
Позже Трамп добавил, что благодаря пошлинам национальная безопасность страны значительно усилилась и Соединенные Штаты «стали финансово самой сильной страной в мире».
Верховный суд США рассматривает дело о законности действий Дональда Трампа по введению или сохранению повышенных импортных пошлин. Суд проверяет, насколько исполнительная власть вправе в одностороннем порядке устанавливать тарифы и изменять торговые условия без прямого одобрения Конгресса, а также соответствуют ли эти пошлины Конституции и действующим законам о внешней торговле.
В ноябре Трамп заявил, что в случае признания введенных его администрацией торговых пошлин незаконными страна будет вынуждена вернуть более $2 трлн, полученных в виде тарифных доходов.
По словам республиканца, его оппоненты в Верховном суде США намеренно называют значительно меньшие суммы, создавая впечатление, что отмена тарифов не приведет к серьезным последствиям. Президент Соединенных Штатов еще в ноябре называл такое развитие событий «катастрофой для национальной безопасности».
С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно увеличивала торговые пошлины для зарубежных партнеров. Тогда были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%. По утверждению президента, введение мер обеспечило США около $2 млрд в день.
В ноябре Трамп пообещал выплатить большинству американцев по $2 тыс. из средств, полученных от таможенных пошлин. В августе республиканец подписал указ о новом пакете импортных тарифов, увеличив базовые ставки до 10–15% и установив более высокие для ряда стран, включая Сирию, Лаос, Мьянму и Швейцарию.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили