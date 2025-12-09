 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам

Сюжет
Торговая война США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Возможное признание Верховным судом США, что президент превысил свои полномочия при повышении пошлин для иностранных товаров, станет cамой большой угрозой национальной безопасности страны в истории, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Самой большой угрозой в истории национальной безопасности США может стать отрицательное решение Верховного суда США по вопросу пошлин. Мы окажемся финансово беззащитны», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Позже Трамп добавил, что благодаря пошлинам национальная безопасность страны значительно усилилась и Соединенные Штаты «стали финансово самой сильной страной в мире».

Верховный суд США рассматривает дело о законности действий Дональда Трампа по введению или сохранению повышенных импортных пошлин. Суд проверяет, насколько исполнительная власть вправе в одностороннем порядке устанавливать тарифы и изменять торговые условия без прямого одобрения Конгресса, а также соответствуют ли эти пошлины Конституции и действующим законам о внешней торговле.

Экс-помощник Байдена сравнил пошлины Трампа с вторжением в Россию зимой
Политика
Дональд Трамп

В ноябре Трамп заявил, что в случае признания введенных его администрацией торговых пошлин незаконными страна будет вынуждена вернуть более $2 трлн, полученных в виде тарифных доходов.

По словам республиканца, его оппоненты в Верховном суде США намеренно называют значительно меньшие суммы, создавая впечатление, что отмена тарифов не приведет к серьезным последствиям. Президент Соединенных Штатов еще в ноябре называл такое развитие событий «катастрофой для национальной безопасности».

С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно увеличивала торговые пошлины для зарубежных партнеров. Тогда были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%. По утверждению президента, введение мер обеспечило США около $2 млрд в день.

В ноябре Трамп пообещал выплатить большинству американцев по $2 тыс. из средств, полученных от таможенных пошлин. В августе республиканец подписал указ о новом пакете импортных тарифов, увеличив базовые ставки до 10–15% и установив более высокие для ряда стран, включая Сирию, Лаос, Мьянму и Швейцарию.

