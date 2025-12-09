 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сийярто назвал несопоставимым ущерб, который фон дер Ляйен нанесла Европе

Урсула фон дер Ляйен и Петер Сийярто
Урсула фон дер Ляйен и Петер Сийярто (Фото: Thierry Monasse / dpa / Global Look Press)

Политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен нанесла Европе масштабный, ни с чем не сопоставимый ущерб, заявил в интервью RT глава МИД Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Москву с большой делегацией для обсуждения экономических вопросов.

«Что касается мадам фон дер Ляйен, я думаю, что она причинила больше вреда Европе, чем кто-либо другой. Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным, чем раньше. И вы знаете, коррупция, которая существует в Брюсселе, объясняет, почему Брюссель не поднял вопрос о коррупции в Киеве», — отметил министр.

Сийярто напомнил о коррупционных скандалах, связанных с бывшими высокопоставленными представителями ЕС, включая экс-комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, а также бывшего верховного представителя ЕC по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и экс-генсека Европейской службы дипломатии Стефано Саннино. По его словам, подобные эпизоды подрывают доверие к европейским структурам.

Последствия политики фон дер Ляйен, по оценке Сийярто, оказывают устойчивое негативное влияние на позиции ЕС в мировой политике и экономике.

Сийярто приехал в Москву с делегацией и дал прогноз о торговле с Россией
Политика
Петер Сийярто

В начале декабря глава МИД Венгрии назвал коррупцию в ЕС колоссальной. Заявление прозвучало на фоне задержания Могерини по подозрению в махинациях при финансировании девятимесячной программы обучения в бельгийском колледже, который занимается подготовкой европейских дипломатов. По этому же делу был задержан Саннино.

Politico ранее писало, что дело Могерини, если обвинения будут доказаны, может стать для фон дер Ляйен крупнейшим кризисом за десятилетия.

Читайте РБК в Telegram.

Плугина Ирина
Петер Сийярто Урсула фон дер Ляйен Европа коррупция
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
