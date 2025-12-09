Белоруссия заявила, что установила оператора упавшего в Гродно БПЛА
Белорусская сторона установила оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника. По линии спецслужб работа продолжается, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
«У нас есть факты. Траектория, которая заложена в «мозги» этого беспилотного летательного аппарата, была четко вскрыта <...> Человек, который запускал, он также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора», — сказал он журналисту белорусского телеканала «Первый информационный».
По словам Вольфовича, было установлено, что беспилотник должен был пролететь через Белоруссию, а затем через Польшу. На фоне произошедшего можно было бы раздуть конфликт и «политический скандал», но Минск не хочет ссориться с соседями, подчеркнул глава Совбеза.
«Так что это? Попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша?» — сказал он.
30 ноября из Лаздийского района Литвы вылетел беспилотник и упал в черте города Гродно, сообщал белорусский МИД. В ведомстве инцидент расценили как провокацию как против Минска, так и против Варшавы.
На следующий день был вызван временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии Эрикас Вилканецас. Ему выразили протест в связи с нарушением госграницы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили