Политика⁠,
0

Белоруссия заявила, что установила оператора упавшего в Гродно БПЛА

Вольфович: белорусские спецслужбы установили оператора залетевшего из Литвы БПЛА
Александр&nbsp;Вольфович
Александр Вольфович (Фото: Президент Республики Беларусь)

Белорусская сторона установила оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника. По линии спецслужб работа продолжается, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

«У нас есть факты. Траектория, которая заложена в «мозги» этого беспилотного летательного аппарата, была четко вскрыта <...> Человек, который запускал, он также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора», — сказал он журналисту белорусского телеканала «Первый информационный».

По словам Вольфовича, было установлено, что беспилотник должен был пролететь через Белоруссию, а затем через Польшу. На фоне произошедшего можно было бы раздуть конфликт и «политический скандал», но Минск не хочет ссориться с соседями, подчеркнул глава Совбеза.

«Так что это? Попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша?» — сказал он.

Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии

30 ноября из Лаздийского района Литвы вылетел беспилотник и упал в черте города Гродно, сообщал белорусский МИД. В ведомстве инцидент расценили как провокацию как против Минска, так и против Варшавы.

На следующий день был вызван временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии Эрикас Вилканецас. Ему выразили протест в связи с нарушением госграницы.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Белоруссия БПЛА дроны Литва
