В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса, чтобы заявить протест о нарушении границы страны беспилотным летательным аппаратом, запущенным с территории Литвы 30 ноября 2025 года, сообщает БелТА.
«Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно», — говорится в заявлении МИДа.
Экспертиза обломков и памяти флеш-накопителей показала, что дрон «западноевропейского производства» должен был пролететь над территорией Белоруссии, уточнили в МИДе. БПЛА был запрограммирован на пролет через Белоруссию в Польшу и обратно в точку запуска в Литве.
В Минске эти действия расценили как «преднамеренную провокацию» в отношении не только Белоруссии, но и Польши.
Материал дополняется
