Лукашенко заявил о размещении войск во второй линии на границе с Украиной

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной

Александр Лукашенко (Фото: Президент Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе более-менее стабилизировалась, однако пограничников придется вооружать. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности, передает БелТА.

«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши», — отметил Лукашенко.

Он заявил, что председатель Государственного пограничного комитета сообщил ему о вопросах, которые предстоит решать в мобилизационном порядке. Нужно будет выстраивать границу, создавать новые заставы, вооружать пограничников, за пограничниками выставлять вооруженные силы страны. Это, по словам Лукашенко, отвлекает ресурсы и внимание.

В ноябре Белоруссия завершила работы по демаркации сухопутного участка границы с Украиной.

«На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке», — заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. По его словам, остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож.