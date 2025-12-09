Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе более-менее стабилизировалась, однако пограничников придется вооружать. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности, передает БелТА.
«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши», — отметил Лукашенко.
Он заявил, что председатель Государственного пограничного комитета сообщил ему о вопросах, которые предстоит решать в мобилизационном порядке. Нужно будет выстраивать границу, создавать новые заставы, вооружать пограничников, за пограничниками выставлять вооруженные силы страны. Это, по словам Лукашенко, отвлекает ресурсы и внимание.
В ноябре Белоруссия завершила работы по демаркации сухопутного участка границы с Украиной.
«На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке», — заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. По его словам, остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож.
