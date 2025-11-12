 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белоруссия завершила демаркацию сухопутного участка границы с Украиной

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Белоруссия завершила работы по демаркации на сухопутном участке границы с Украиной. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов, передает БелТА.

«На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке», — заявил председатель ГПК. По словам Молостова, остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож.

Глава пограничного ведомства также отметил, что большое внимание уделяется берегоукреплению, в первую очередь это касается реки Западный Буг на польском направлении. «Мероприятия мы проводим в том числе за счет возможностей Союзного государства», — добавил председатель ГПК.

Работы по демаркации были начаты в 2014 году. Тогда президент Александр Лукашенко подписал указ «О демаркации государственной границы Республики Беларусь с Украиной». Общая протяженность границы между Белоруссией и Украиной составляет примерно 1084 км.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Белоруссия Украина граница демаркация

