Белоруссия завершила демаркацию сухопутного участка границы с Украиной
Белоруссия завершила работы по демаркации на сухопутном участке границы с Украиной. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов, передает БелТА.
«На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке», — заявил председатель ГПК. По словам Молостова, остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож.
Глава пограничного ведомства также отметил, что большое внимание уделяется берегоукреплению, в первую очередь это касается реки Западный Буг на польском направлении. «Мероприятия мы проводим в том числе за счет возможностей Союзного государства», — добавил председатель ГПК.
Работы по демаркации были начаты в 2014 году. Тогда президент Александр Лукашенко подписал указ «О демаркации государственной границы Республики Беларусь с Украиной». Общая протяженность границы между Белоруссией и Украиной составляет примерно 1084 км.
