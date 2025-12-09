Во Вьетнаме камень упал с грузовика и убил российского туриста

Во Вьетнаме полиция ищет грузовик, с которого упал камень, убивший россиянина

Фото: Zhang Jianhua / Xinhua / Global Look Press

Во Вьетнаме произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб гражданин России. Полиция южно-центральной провинции Ламдонг разыскивает водителя грузовика, который сбросил на дорогу камень и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает VietNam News.

Авария случилась утром 9 декабря около 9:00 по местному времени на Национальном шоссе 28Б. Туристический микроавтобус с иностранными туристами следовал из Лыонгшона в популярный курортный город Далат.

На участке дороги у перевала Дайнинь микроавтобус обогнал грузовик, перевозивший строительные материалы. С него сорвался и упал крупный камень, который пробил лобовое стекло микроавтобуса и ударил двух пассажиров.

Один из пассажиров, российский турист, скончался на месте. Второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель грузовика не остановился и скрылся.

Полиция прочесала участки трассы и изучает записи с камер видеонаблюдения вдоль маршрута. Поскольку этот участок дороги находится на реконструкции, на допрос были вызваны водители всех грузовиков, работающих на стройке. Однако к полудню подозреваемый транспорт и водитель так и не были установлены.

Расследование продолжается. Власти пытаются найти виновника и установить все обстоятельства произошедшего.