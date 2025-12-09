 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Во Вьетнаме камень упал с грузовика и убил российского туриста

Во Вьетнаме полиция ищет грузовик, с которого упал камень, убивший россиянина
Фото: Zhang Jianhua / Xinhua / Global Look Press
Фото: Zhang Jianhua / Xinhua / Global Look Press

Во Вьетнаме произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб гражданин России. Полиция южно-центральной провинции Ламдонг разыскивает водителя грузовика, который сбросил на дорогу камень и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает VietNam News.

Авария случилась утром 9 декабря около 9:00 по местному времени на Национальном шоссе 28Б. Туристический микроавтобус с иностранными туристами следовал из Лыонгшона в популярный курортный город Далат.

На участке дороги у перевала Дайнинь микроавтобус обогнал грузовик, перевозивший строительные материалы. С него сорвался и упал крупный камень, который пробил лобовое стекло микроавтобуса и ударил двух пассажиров.

Один из пассажиров, российский турист, скончался на месте. Второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель грузовика не остановился и скрылся.

Полиция прочесала участки трассы и изучает записи с камер видеонаблюдения вдоль маршрута. Поскольку этот участок дороги находится на реконструкции, на допрос были вызваны водители всех грузовиков, работающих на стройке. Однако к полудню подозреваемый транспорт и водитель так и не были установлены.

Расследование продолжается. Власти пытаются найти виновника и установить все обстоятельства произошедшего.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
туризм российские туристы Вьетнам гибель грузовик
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 15:27 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 15:27
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Попавшие под санкции российские инвесторы подали иски к ЕС на €53 млрд Экономика, 15:48
Госдума одобрила передачу бесхозного жилья в новых регионах государству Недвижимость, 15:47
Bloomberg рассказал о создании Японией «ракетного архипелага» у Тайваня Политика, 15:46
Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму Общество, 15:45
ЦСКА подал жалобу на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром» Спорт, 15:43
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России Политика, 15:33
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Двух российских баскетболистов дисквалифицировали за ставки Спорт, 15:24
Российские ученые выпустил первые тестовые серии вакцины от рака Общество, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Доход крупных криптопроектов оказался в сотни раз ниже их капитализации Крипто, 15:15