 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building

WSJ: на расчистку Газы от руин уйдут 5–7 лет и более $1 млрд
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ramadan Abed / Reuters
Фото: Ramadan Abed / Reuters

На территории сектора Газа находится около 68 млн т обломков, оставшихся от разрушенных израильской армией зданий. Это эквивалентно весу примерно 186 небоскребов Empire State Building в Нью-Йорке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Программы развития ООН.

Для наглядности издание также приводит сравнение с Манхэттеном, где равномерное распределение такого количества мусора составило бы около 99 кг на каждые 100 кв. м.

За два года бомбардировок, обстрелов и боевых действий на земле были разрушены более 123 тыс. зданий, еще 75 тыс. строений имеют повреждения разной степени. Это составляет 81% жилого и нежилого фонда анклава, свидетельствуют последние спутниковые снимки.

По оценке экспертов ООН, расчистка территории займет 5–7 лет и обойдется более чем в $1 млрд. Многое будет зависеть от финансирования и готовности Израиля разрешить доставку в Газу тяжелой техники, которую он считает оборудованием двойного назначения, в том числе для военных целей.

ООН уже запросила разрешение на ввоз 120 самосвалов, 80 колесных погрузчиков, 20 экскаваторов и большего количества дробилок для расчистки дорог и обеспечения более легкого доступа к больницам, пекарням и временным школам.

Axios узнал, когда Трамп может объявить о новом правительстве в Газе
Политика
Дональд Трамп

Расширить программу восстановления сектора мешает неясность в ситуации со вторым этапом соглашения о прекращении огня, заключенного палестинским движением ХАМАС и Израилем при содействии США, Катара, Египта и Турции. Как отмечает WSJ, переговоры «зашли в тупик» из-за нежелания палестинских боевиков разоружиться и сохраняющихся разногласий о том, кто в итоге будет контролировать анклав.

Армия Израиля начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» на территории сектора Газа после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные города и поселки еврейского государства и взяли в заложники его граждан.

В конце сентября 2025 года президент США Дональд Трамп представил план прекращения войны Израиля и ХАМАС. 10 октября соглашение о перемирии вступило в силу. На первом этапе стороны обменялись заложниками и заключенными. На втором этапе, согласно мирному плану, израильские войска должны выйти из большей части сектора Газа. Одновременно должно произойти разоружение боевиков ХАМАС и демилитаризация Газы.

Управление сектором перейдет к временной палестинской администрации, поддерживаемой международными силами безопасности. Надзор за деятельностью переходной администрации должен осуществлять новый международный орган — «Совет мира» (Board of Peace) под председательством самого Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
сектор Газа ХАМАС Израиль перемирие ООН Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
ХАМАС заявил о готовности вывести военных из занятых Израилем частей Газы
Политика
ХАМАС не стал обещать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы
Политика
Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Москвичам пообещали вечерний снегопад Город, 17:01
Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Петросян и Гуменник вошли в число участников ЧР по фигурному катанию Спорт, 16:53
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 16:51
WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building Политика, 16:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Федерация отреагировала на заявку россиянина на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 16:46
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ Спорт, 16:36
Госдума уточнила преимущественное право детей-сирот на жилье без очереди Недвижимость, 16:34
ИИ не работает: какие 4 момента упускают из виду при его запуске Образование, 16:32
Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд Политика, 16:26
Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе» Политика, 16:24