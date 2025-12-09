WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building
На территории сектора Газа находится около 68 млн т обломков, оставшихся от разрушенных израильской армией зданий. Это эквивалентно весу примерно 186 небоскребов Empire State Building в Нью-Йорке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Программы развития ООН.
Для наглядности издание также приводит сравнение с Манхэттеном, где равномерное распределение такого количества мусора составило бы около 99 кг на каждые 100 кв. м.
За два года бомбардировок, обстрелов и боевых действий на земле были разрушены более 123 тыс. зданий, еще 75 тыс. строений имеют повреждения разной степени. Это составляет 81% жилого и нежилого фонда анклава, свидетельствуют последние спутниковые снимки.
По оценке экспертов ООН, расчистка территории займет 5–7 лет и обойдется более чем в $1 млрд. Многое будет зависеть от финансирования и готовности Израиля разрешить доставку в Газу тяжелой техники, которую он считает оборудованием двойного назначения, в том числе для военных целей.
ООН уже запросила разрешение на ввоз 120 самосвалов, 80 колесных погрузчиков, 20 экскаваторов и большего количества дробилок для расчистки дорог и обеспечения более легкого доступа к больницам, пекарням и временным школам.
Расширить программу восстановления сектора мешает неясность в ситуации со вторым этапом соглашения о прекращении огня, заключенного палестинским движением ХАМАС и Израилем при содействии США, Катара, Египта и Турции. Как отмечает WSJ, переговоры «зашли в тупик» из-за нежелания палестинских боевиков разоружиться и сохраняющихся разногласий о том, кто в итоге будет контролировать анклав.
Армия Израиля начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» на территории сектора Газа после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные города и поселки еврейского государства и взяли в заложники его граждан.
В конце сентября 2025 года президент США Дональд Трамп представил план прекращения войны Израиля и ХАМАС. 10 октября соглашение о перемирии вступило в силу. На первом этапе стороны обменялись заложниками и заключенными. На втором этапе, согласно мирному плану, израильские войска должны выйти из большей части сектора Газа. Одновременно должно произойти разоружение боевиков ХАМАС и демилитаризация Газы.
Управление сектором перейдет к временной палестинской администрации, поддерживаемой международными силами безопасности. Надзор за деятельностью переходной администрации должен осуществлять новый международный орган — «Совет мира» (Board of Peace) под председательством самого Трампа.
