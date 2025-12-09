В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине

Фото: Единая Россия

В обращение вышли 10 новых почтовых марок с портретами участников спецоперации и информацией об их заслугах, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Новые марки стали частью серии «Герои Российской Федерации». Церемония гашения (мероприятие, во время которого на марку ставят специальный памятный штемпель с датой) прошла 9 декабря 2025 года в Музее Победы в Москве и в Доме Советов в Курске.

Звание Героя России присваивается президентом за заслуги перед государством или народом, связанные с совершением подвига. Тем, кого удостоили звания, вручаются грамота и знак отличия — медаль «Золотая Звезда».

На новых марках изображены генерал-лейтенант Игорь Кириллов, гвардии прапорщик Артур Лапшин, гвардии младший лейтенант Андрей Мосин, лейтенант Александр Перелыгин, старший лейтенант Максим Песковой, гвардии подполковник Денис Сорокин, ефрейтор Александр Соколов, майор Марат Тибилов, гвардии капитан Григорий Слугин и гвардии майор Александр Шишков.

Марки доступны в почтовых отделениях и салонах «Коллекционер».

В мае 2024 года к пятой инаугурации президента России Владимира Путина были выпущены специальные почтовые марки, конверты и штемпели.

Тираж марок составил 156 тыс. экземпляров, номинал — 29 руб. На них изображены карта России и штандарт президента.