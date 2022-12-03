Минпросвещения покажет посвященные участникам спецоперации почтовые марки

Посетители в Музее Победы в Москве (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Почтовые марки, посвященные участникам специальной военной операции на Украине, презентуют 9 декабря на форуме «Школа героев», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«В рамках форума будут презентованы десять почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции» и состоится церемония гашения почтовой марки, посвященной медали «Золотая Звезда», — сообщили в ведомстве.

Форум пройдет в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Одной из его тем станет патриотическое воспитание. Отдельным школам на форуме присвоят имена Героев России, погибших в ходе спецоперации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минпросвещения.

Выпустить серию почтовых марок, посвященную участникам спецоперации со званием Героя России, в апреле предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн.

С конца февраля президент России Владимир Путин присвоил звания Героя России нескольким действующим военнослужащим, а также участникам боевых действий, которые погибли в ходе спецоперации.