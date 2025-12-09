 Перейти к основному контенту
Политика
0

Госдума рассмотрит поправки о закреплении крестов на гербе России

Сидякин: «Единая Россия» инициировала добавление крестов в описание герба
Фото: Единая Россия
Фото: Единая Россия

Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, обязывающий изображать кресты на коронах и державе государственного герба России. Инициатором поправок выступила «Единая Россия».

Руководитель центрального исполкома партии, депутат Александр Сидякин заявил, что действующий закон использует «слишком обтекаемую» формулировку.

«Указываются короны, скипетр, держава, но не кресты на них. Поэтому Единая Россия внесла законопроект, который сегодня будем рассматривать <...> Это восстановление исторической справедливости; дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности», — сказал он (цитата по пресс-службе «Единой России»).

Поводом для этой инициативы дискуссии вокруг «крестопада» — удаления или замены крестов и иных религиозных символов с изображений культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции.

«Никакого оправдания «крестопада» быть не может», — считает Сидякин.

Описание Государственного герба России закреплено в федеральном законе от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ. В этом документе нет упоминания крестов, хотя они присутствуют на самих представленных изображениях.

В середине ноября группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о дополнении герба. Предлагается закрепить наличие на нем крестов над коронами и державой.

Через несколько дней в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за «крестопад». Поправки предусматривают административную ответственность за нарушение.

В мае на сайте Кремля кресты с герба России были заменены на ромбики. Менее чем через сутки Кремль вернул на свою эмблему прежнее изображение православных крестов на коронах двуглавых орлов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал видимое изменение с «масштабированием». «Если растянуть, увеличить, будут кресты», — пояснил он.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Герб России православие Единая Россия Госдума законопроект
