Политика⁠,
0

Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России

Фото: Администрация Президента России
Фото: Администрация Президента России

В Госдуму внесен законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max. Поправки закрепят наличие на гербе крестов над коронами и державой.

«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал он в своем канале в Max.

Он подчеркнул, что власти должны «сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности» и защиты национальной идентичности.

В мае Кремль вернул на свою эмблему изображение православных крестов вместо ромбов на коронах двуглавых орлов. «Крестопад» упомянул на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) режиссер Никита Михалков. Он назвал версию без крестов «цыпленком табака». 

В РПЦ также назвали недопустимым изображение куполов православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов.

Материал дополняется

