Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России
В Госдуму внесен законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max. Поправки закрепят наличие на гербе крестов над коронами и державой.
«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал он в своем канале в Max.
Он подчеркнул, что власти должны «сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности» и защиты национальной идентичности.
В мае Кремль вернул на свою эмблему изображение православных крестов вместо ромбов на коронах двуглавых орлов. «Крестопад» упомянул на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) режиссер Никита Михалков. Он назвал версию без крестов «цыпленком табака».
В РПЦ также назвали недопустимым изображение куполов православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники