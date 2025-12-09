 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Индонезии Субианто прилетит в Россию на переговоры с Путиным

Прабово Субианто
Прабово Субианто (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто 10 декабря. Тот прилетит в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.

Последний раз Путин и Субианто встречались в июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проходил с 18 по 21 июня. Переговоры состоялись в Константиновском дворце в Стрельне, куда индонезийский лидер прибыл с официальным визитом.

Глава Индонезии рассказал, почему поехал на ПМЭФ, а не на саммит G7
Политика

Российский лидер назвал Субианто главным гостем ПМЭФ и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Он также выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу организации, которая «приобретает все больший и больший вес в международных делах».

В то же время Субианто приглашали принять участие в саммите «Большой семерки» (G7), проходившем с 15 по 17 июня в Канаде. Однако вместо этого индонезийский лидер поехал в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2025. Свой выбор он объяснил тем, что дал обещание приехать на российский форум раньше, чем получил приглашение от G7. «Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму, и я заявил о том, что приеду сюда, до того как меня пригласили на «Семерку», — объяснил президент.

Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
