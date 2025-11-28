Украина отменит часть налоговых льгот бизнесу и жителям ради кредита МВФ

Власти планируют отменить освобождение от таможенных пошлин для посылок из-за границы дешевле $174 и ввести НДС для самозанятых с доходом свыше $24 тыс.

Украинские власти согласились отменить несколько налоговых льгот, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Bloomberg.

Для нового финансирования от Киева требуется отменить налоговые льготы для предприятий и домохозяйств, сообщили осведомленные о договоренности источники. Власти планируют отменить льготы для посылок из-за границы, в настоящее время посылки стоимостью до $174 не облагаются таможенными пошлинами.

По данным источников, правительство страны также собирается ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, годовой доход которых составляет более $24 тыс.

Как пишет Bloomberg, финансирование МВФ может оказаться под угрозой в случае неудачи с решением Евросоюза реализовать план по использованию замороженных российских активов. Российские власти заявляли, что изъятие российских активов будет являться воровством. Президент Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает возможные ответные меры.

Ранее власти Украины и МВФ достигли соглашения о новом механизме расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на два года в размере около $8,2 млрд. Соглашение включает меры бюджетной и денежно-кредитной политики для поддержания макроэкономической стабильности, снижения задолженности, борьбы с коррупцией и улучшения управления.

По прогнозам фонда, в базовом сценарии на период с 2026 по 2029 годы общий дефицит финансирования Украины составит примерно $136,5 млрд. В ближайшие два года, то есть в 2026–2027 годах, Киев, учитывая свои текущие обязательства, столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд, как подсчитали эксперты организации.

Для получения финансирования Украина должна, в частности, утвердить бюджет на 2026 год, соответствующий требованиям программы. Киеву также необходимо принять меры для предотвращения неэффективных трат и необоснованных налоговых послаблений.

Помимо этого Украина обязалась реструктурировать долг, бороться с уклонением от налогов, расширять налоговую базу, включая доходы с цифровых платформ, и усиливать конкуренцию в госзакупках. Планируются реформы налоговой и таможенной служб, назначение нового главы таможни и внедрение IT-инфраструктуры. Нацбанк Украины будет снижать инфляцию до 5% за три года, обеспечивая гибкость обменного курса. Ранее Bloomberg писал, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Предыдущая программа финансирования от МВФ на $15,6 млрд была согласована в 2023 году.