Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой
Бывший министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь в воскресенье был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения наказания за получение взяток, сообщает Xinhua.
Такое решение вынес Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Тан также был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы конфискуют в пользу государства.
Как было установлено, с 2007 по 2024 год экс-министр, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, получал взятки в обмен на помощь организациям и гражданам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов и кадровые вопросы. Общий размер взяток превышает 268 млн юаней (около $38 млн).
Бывший чиновник на суде, который прошел 25 июля, признал свою вину и раскаялся в своем последнем слове. С учетом этого суд вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой.
Тан занимал такие должности, как заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая и председатель народного правительства провинции Ганьсу на северо-западе страны. Он также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.
Обвинение ему было предъявлено в апреле этого года. Дело возбуждено Народной прокуратурой Чанчуня. В ноябре прошлого года Тана исключили из Коммунистической партии Китая (КПК), а в декабре арестовали.
Отсрочка приговора означает, что смертная казнь будет приведена в исполнение только в случае совершения осужденным новых преступлений в течение этого времени. По истечении срока казнь будет заменена на пожизненное заключение, пояснял Reuters.
В декабре к смертной казни был приговорен бывший председатель правления и секретарь партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ по делу о взяточничестве. Его обвинили в получении взяток более чем на 121 млн юаней ($17 млн). Лю также дали отсрочку на два года.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов