Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой

Тан Жэньцзянь признал вину и раскаялся, ему дали отсрочку на два года. Если экс-чиновник не совершит новых преступлений, ему заменят смертный приговор на пожизненное заключение. Его обвиняют в получении взяток на $38 млн
Тан Жэньцзянь
Тан Жэньцзянь (Фото: Li Xin / XinHua / Global Look Press)

Бывший министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь в воскресенье был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения наказания за получение взяток, сообщает Xinhua.

Такое решение вынес Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Тан также был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы конфискуют в пользу государства.

Bloomberg узнал о крупнейшей чистке генералов в Китае со времен Мао
Политика
Си Цзиньпин

Как было установлено, с 2007 по 2024 год экс-министр, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, получал взятки в обмен на помощь организациям и гражданам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов и кадровые вопросы. Общий размер взяток превышает 268 млн юаней (около $38 млн).

Бывший чиновник на суде, который прошел 25 июля, признал свою вину и раскаялся в своем последнем слове. С учетом этого суд вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой.

Тан занимал такие должности, как заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая и председатель народного правительства провинции Ганьсу на северо-западе страны. Он также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Обвинение ему было предъявлено в апреле этого года. Дело возбуждено Народной прокуратурой Чанчуня. В ноябре прошлого года Тана исключили из Коммунистической партии Китая (КПК), а в декабре арестовали.

Отсрочка приговора означает, что смертная казнь будет приведена в исполнение только в случае совершения осужденным новых преступлений в течение этого времени. По истечении срока казнь будет заменена на пожизненное заключение, пояснял Reuters.

В декабре к смертной казни был приговорен бывший председатель правления и секретарь партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ по делу о взяточничестве. Его обвинили в получении взяток более чем на 121 млн юаней ($17 млн). Лю также дали отсрочку на два года.

