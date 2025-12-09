Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения в России. Соответствующий указ вступил в силу в день подписания, 8 декабря.

Согласно документу, правительству поручено в течение шести месяцев утвердить план реализации стратегии. В ее правовую основу помимо Конституции вошли положения о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а также об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и курения.

Стратегия направлена на формирование на территории России скоординированной политики в сфере охраны здоровья граждан. В документе приведены показатели состояния отрасли: уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9%, что на 25% выше, чем в 2019-м, когда была утверждена предыдущая стратегия.

В отдельных разделах перечислены угрозы и вызовы для системы здравоохранения. В последнем помимо прочего указаны планы по обеспечению полной интеграции систем медицинской помощи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему здравоохранения.

В феврале 2024 года Путин назвал приоритетом при развитии здравоохранения выстраивание системы медпомощи вокруг каждого пациента. По его словам, такой подход должен повысить эффективность диагностики и лечения тяжелых заболеваний.

Президент также сообщил, что передовые технологии планируется внедрять на всех уровнях системы здравоохранения — «от первичного звена до крупных федеральных центров». Тогда же он призвал ускорить внедрение новых медицинских достижений в практику.