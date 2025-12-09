Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения в России. Соответствующий указ вступил в силу в день подписания, 8 декабря.
Согласно документу, правительству поручено в течение шести месяцев утвердить план реализации стратегии. В ее правовую основу помимо Конституции вошли положения о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а также об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и курения.
Стратегия направлена на формирование на территории России скоординированной политики в сфере охраны здоровья граждан. В документе приведены показатели состояния отрасли: уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9%, что на 25% выше, чем в 2019-м, когда была утверждена предыдущая стратегия.
В отдельных разделах перечислены угрозы и вызовы для системы здравоохранения. В последнем помимо прочего указаны планы по обеспечению полной интеграции систем медицинской помощи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему здравоохранения.
В феврале 2024 года Путин назвал приоритетом при развитии здравоохранения выстраивание системы медпомощи вокруг каждого пациента. По его словам, такой подход должен повысить эффективность диагностики и лечения тяжелых заболеваний.
Президент также сообщил, что передовые технологии планируется внедрять на всех уровнях системы здравоохранения — «от первичного звена до крупных федеральных центров». Тогда же он призвал ускорить внедрение новых медицинских достижений в практику.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили