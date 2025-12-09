 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения в России. Соответствующий указ вступил в силу в день подписания, 8 декабря.

Согласно документу, правительству поручено в течение шести месяцев утвердить план реализации стратегии. В ее правовую основу помимо Конституции вошли положения о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а также об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и курения.

Стратегия направлена на формирование на территории России скоординированной политики в сфере охраны здоровья граждан. В документе приведены показатели состояния отрасли: уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9%, что на 25% выше, чем в 2019-м, когда была утверждена предыдущая стратегия.

В отдельных разделах перечислены угрозы и вызовы для системы здравоохранения. В последнем помимо прочего указаны планы по обеспечению полной интеграции систем медицинской помощи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему здравоохранения.

Мишустин сменил заместителя министра здравоохранения
Политика
Вадим Ваньков

В феврале 2024 года Путин назвал приоритетом при развитии здравоохранения выстраивание системы медпомощи вокруг каждого пациента. По его словам, такой подход должен повысить эффективность диагностики и лечения тяжелых заболеваний.

Президент также сообщил, что передовые технологии планируется внедрять на всех уровнях системы здравоохранения — «от первичного звена до крупных федеральных центров». Тогда же он призвал ускорить внедрение новых медицинских достижений в практику.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Путин Россия указ стратегия здравоохранение
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Как система здравоохранения привлекает специалистов
Общество
Власти «в интересах пациентов» ограничат концессии в здравоохранении
Политика
Мишустин сменил заместителя министра здравоохранения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 10:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 10:57
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек Политика, 11:12
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром Политика, 11:12
В США сообщили о понимании Трампом рычагов давления на Россию и Украину Политика, 11:11
В Москве оформлено почти 10 млн кв. м многоквартирных домов с начала года Недвижимость, 11:10
Турецкий бренд нутрицевтики ORZAX Ocean вышел на российский рынок Отрасли, 11:08
Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимула Экономика, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Сомалийские пираты вернулись: как предусмотреть риски для грузоперевозокПодписка на РБК, 10:59
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 10:56
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 10:44
Гибкая занятость: как совместить интересы разных поколений Образование, 10:36
Roblox заблокировали в России. Как запрет скажется на детях Life, 10:36
Дмитриев обвинил Британию и ЕС в препятствовании мирному урегулированию Политика, 10:31