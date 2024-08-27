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Политика ,  
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Мишустин сменил заместителя министра здравоохранения

Мишустин снял Павла Пугачева с поста замминистра здравоохранения
Вадим Ваньков
Вадим Ваньков (Фото: rgdb.ru)

Председатель правительства Михаил Мишустин снял с должности заместителя министра здравоохранения Павла Пугачева, назначив на этот пост Вадима Ванькова, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Соответствующие распоряжения опубликованы на портале нормативных актов.

По информации пресс-службы, Ваньков на своем новом посту будет отвечать за цифровизацию отрасли и создание единого цифрового контура здравоохранения.

Ранее он три с половиной года проработал главой департамента цифрового развития и информационных технологий министерства. До 2021 года Ваньков занимал аналогичную должность в Минкультуры России.

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В пресс-службе подчеркнули, что Пугачев за время своей работы «внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов». Заместителем министра он был с февраля 2020 года.

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