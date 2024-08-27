Мишустин сменил заместителя министра здравоохранения

Вадим Ваньков (Фото: rgdb.ru)

Председатель правительства Михаил Мишустин снял с должности заместителя министра здравоохранения Павла Пугачева, назначив на этот пост Вадима Ванькова, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Соответствующие распоряжения опубликованы на портале нормативных актов.

По информации пресс-службы, Ваньков на своем новом посту будет отвечать за цифровизацию отрасли и создание единого цифрового контура здравоохранения.

Ранее он три с половиной года проработал главой департамента цифрового развития и информационных технологий министерства. До 2021 года Ваньков занимал аналогичную должность в Минкультуры России.