Мишустин сменил заместителя министра здравоохранения
Председатель правительства Михаил Мишустин снял с должности заместителя министра здравоохранения Павла Пугачева, назначив на этот пост Вадима Ванькова, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.
Соответствующие распоряжения опубликованы на портале нормативных актов.
По информации пресс-службы, Ваньков на своем новом посту будет отвечать за цифровизацию отрасли и создание единого цифрового контура здравоохранения.
Ранее он три с половиной года проработал главой департамента цифрового развития и информационных технологий министерства. До 2021 года Ваньков занимал аналогичную должность в Минкультуры России.
В пресс-службе подчеркнули, что Пугачев за время своей работы «внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов». Заместителем министра он был с февраля 2020 года.
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