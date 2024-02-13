Путин заявил о внедрении технологий на всех уровнях здравоохранения
В России передовые технологии будут внедряться на всех уровнях здравоохранения, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам второго Форума будущих технологий.
«Именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля. Он также призвал как можно скорее внедрять в практику новые достижения медицины.
Путин отметил, что приоритетом при развитии здравоохранения является выстраивание системы медпомощи вокруг каждого пациента. По его словам, это повысит эффективность диагностики и лечения тяжелых болезней.
«Мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами», — добавил президент.
В октябре 2023 года Путин поручил Минздраву уделить особое внимание цифровизации и внедрению ИИ в медицину. Тогда он отметил, что нейросети уже используются в Москве, по его словам, это улучшило качество медицинских услуг и повысило точность диагностики.
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