Путин: передовые технологии будут внедряться на всех уровнях здравоохранения

Путин заявил о внедрении технологий на всех уровнях здравоохранения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России передовые технологии будут внедряться на всех уровнях здравоохранения, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам второго Форума будущих технологий.

«Именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля. Он также призвал как можно скорее внедрять в практику новые достижения медицины.

Путин отметил, что приоритетом при развитии здравоохранения является выстраивание системы медпомощи вокруг каждого пациента. По его словам, это повысит эффективность диагностики и лечения тяжелых болезней.

«Мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами», — добавил президент.

В октябре 2023 года Путин поручил Минздраву уделить особое внимание цифровизации и внедрению ИИ в медицину. Тогда он отметил, что нейросети уже используются в Москве, по его словам, это улучшило качество медицинских услуг и повысило точность диагностики.