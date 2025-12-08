 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей

Фото: Royal Thai Army / Reuters
Фото: Royal Thai Army / Reuters

Посольство России в Таиланде обратилось к находящимся на территории королевства россиянам с просьбой проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с очередным обострением на границе с Камбоджей. Предупреждение опубликовано в официальном телеграм-канале дипломатического представительства.

В частности, дипломаты рекомендовали туристам «воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в зоны, отмеченные как «горячие», а также «отслеживать официальную информацию от властей Таиланда» и в случае необходимости обращаться в посольство.

В настоящее время у посольства нет информации о пострадавших среди россиян. 

Камбоджа и Таиланд заключили мир при посредничестве Трампа
Политика

На границе Таиланда и Камбоджи с 7 декабря возобновились вооруженные столкновения с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации с обеих сторон, была объявлена эвакуация местного населения. Издание Khaosod сообщило об одном погибшем и двух раненых военных с тайской стороны. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, достигнутого в конце июля 2025 года.

Обострения на тайско-камбоджийской границе происходят регулярно. Причина напряженных отношений связана с территориальным спором вокруг храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Международный суд ООН признал их за Камбоджей.

Читайте РБК в Telegram.

Денис Малышев
Таиланд посольство России в Таиланде туристы Камбоджа вооруженный конфликт режим прекращения огня
