Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей
Посольство России в Таиланде обратилось к находящимся на территории королевства россиянам с просьбой проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с очередным обострением на границе с Камбоджей. Предупреждение опубликовано в официальном телеграм-канале дипломатического представительства.
В частности, дипломаты рекомендовали туристам «воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в зоны, отмеченные как «горячие», а также «отслеживать официальную информацию от властей Таиланда» и в случае необходимости обращаться в посольство.
В настоящее время у посольства нет информации о пострадавших среди россиян.
На границе Таиланда и Камбоджи с 7 декабря возобновились вооруженные столкновения с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации с обеих сторон, была объявлена эвакуация местного населения. Издание Khaosod сообщило об одном погибшем и двух раненых военных с тайской стороны. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, достигнутого в конце июля 2025 года.
Обострения на тайско-камбоджийской границе происходят регулярно. Причина напряженных отношений связана с территориальным спором вокруг храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Международный суд ООН признал их за Камбоджей.
