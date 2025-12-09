 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Большинство россиян решили не продлевать 12-дневные каникулы в Новый год

Сюжет
Новый год 2026

Лишь 9% работающих россиян в 2026 году решили продлить отдых после Нового года за счет отпуска или отгулов, дополнив 12-дневные каникулы. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом для поиска работы SuperJob.

Опрос проводился среди 1600 трудоустроенных россиян старше 18 лет, работающих по фиксированному графику.

Нерабочие дни по случаю Нового года намечены на период с 31 декабря (среда) по 11 января (воскресенье).

В исследовании компании говорится, что три из четырех работающих по фиксированному графику россиян не собираются присоединять к праздничным дням отпуск или отгул. Продлить отдых хотят только 9% опрошенных. 7% респондентов думают взять отпуск в конце 2025 года, а 2% — после каникул, с 12 января. Каждый шестой россиянин (16%) пока не определился с такими планами.

Мужчины и молодежь до 35 лет, как следует из результатов исследования, чаще готовы брать дополнительные дни, особенно в конце декабря. Большинство россиян спокойно (54%) или положительно (27%) относятся к коллегам, уходящим в отпуск перед праздниками, и только 8% реагируют отрицательно — чаще женщины и люди старше 45 лет.

РЖД заморозило цены на билеты на «Сапсан» в Новый год
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Согласно опросу сервиса от 2024 года, когда новогодние каникулы составили одиннадцать дней, 16% россиян хотели бы отдохнуть больше установленного срока. В 2023 году продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпуск или отгул, решили 7% респондентов, тогда нерабочих новогодних дней было десять.

Софья Полковникова
Новый Год каникулы работа
