РЖД заморозило цены на билеты на «Сапсан» в Новый год

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, цены на билеты из Москвы на поезда «Сапсан» будут фиксированными с 31 декабря по 1 января, об этом сообщает РЖД.

«Для всех поездов «Сапсан», курсирующих в эти даты, будет действовать специальная акция: 31 декабря 2025 года поездка в экономическом классе будет стоить от 2025 руб., 1 января 2026 года — от 2026 руб.», — говорится в сообщение РЖД.

Поездка в базовом классе обойдется от 1832 руб. Спецтариф зависит только от категории места, а не от спроса или даты покупки. Обычно стоимость билета в экономкласс «Сапсана» стартует от 3352 руб. и растет ближе к дате отправления. Максимальный тариф — 8318 руб.