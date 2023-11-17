Новогодние каникулы решили продлить 7% россиян

В этом году взять отпуск или отгул в конце декабря или начале января, продлив себе новогодние каникулы, решили 7% россиян. Чаще так делают мужчины и работники до 34 лет. 10% респондентов негативно относятся к такому решению коллег

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпуск или отгул решили 7% россиян: 4% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% добавят выходных после праздников, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Большая часть россиян (76%) не планирует продлевать новогодние каникулы, почти каждый пятый респондент (17%) еще не принял окончательное решение по этому поводу.

Опрос проводился 13-15 ноября, в нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян, работающих по фиксированному графику.

Чаще решают продлевать праздничные каникулы мужчины (9% против 5% среди женщин) и россияне до 34 лет (10%). За последние пять лет число продливших новогодние выходные за счет отпуска или отгула сократилось: в 2019 году таких россиян было 15%, в 2020 — 8%, а в предыдущие два года — по 9%.

Большинство сотрудников (57%) воспринимает решение своих коллег уйти в отпуск в конце декабря, продлив новогодние каникулы, нейтрально. Почти каждый четвертый (23%) одобряет такое решение. Каждый десятый отрицательно относится к идее уйти в отпуск в конце года.

Среди женщин больше тех, кто не одобряет подобное решение коллег (11% против 8% среди мужчин). Негативно относятся к уходящим в отпуск в конце декабря чаще россияне до 34 лет и старше 45 (по 11% против 7% среди опрошенных 35-44 лет).

По данным аналитиков, чаще всего не одобряют декабрьские отпуска коллег инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры и транспортники.

На рубеже 2023-2024 годов россиян ждут длинные выходные: каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, десять дней. Большинство россиян поддержали такую длительность отдыха (60%), выступившие против (15%) предлагали перенести часть выходных на майские праздники.

В динамике за 15 лет в основном больше половины россиян выступали за длинные выходные на Новый год. По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось на 2%. Меньше всего респонденты радовались длительному отдыху в 2021 году (49%), больше всего — в 2013-м (70%).