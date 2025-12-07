Ушаков заявил, что встречу Путина и Трампа не обсуждали с делегацией США
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждалась в ходе переговоров с американской делегацией. Об этом репортеру ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Конкретно эта тема даже не обсуждалась, но то, что мы сделали [шаг] вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга и в контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно», — заявил Ушаков.
Переговоры с американской делегацией, в составе которой были спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, состоялись 3 декабря. Для переговоров они прибыли в Москву днем ранее. Это шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году, предыдущая состоялась 6 августа, перед российско-американским саммитом в Анкоридже.
В переговорах участвовали Путин, Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Переговоры продлились около пяти часов. После них американский спецпосланник отправился в посольство США. Об итогах с российской стороны журналистам рассказал Юрий Ушаков. Он назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания», на что Путин попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили