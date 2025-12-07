Ушаков заявил, что встречу Путина и Трампа не обсуждали с делегацией США

Юрий Ушаков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждалась в ходе переговоров с американской делегацией. Об этом репортеру ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Конкретно эта тема даже не обсуждалась, но то, что мы сделали [шаг] вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга и в контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно», — заявил Ушаков.

Переговоры с американской делегацией, в составе которой были спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, состоялись 3 декабря. Для переговоров они прибыли в Москву днем ранее. Это шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году, предыдущая состоялась 6 августа, перед российско-американским саммитом в Анкоридже.

В переговорах участвовали Путин, Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Переговоры продлились около пяти часов. После них американский спецпосланник отправился в посольство США. Об итогах с российской стороны журналистам рассказал Юрий Ушаков. Он назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания», на что Путин попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».