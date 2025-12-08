 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Об ограничениях Росавиация сообщила в 20:53 мск.

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Российские аэропорты временно закрывают для полетов на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее 8 декабря Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Астрахани, Геленджика, Волгограда и Самары. Во всех этих аэропортах ограничения уже сняли.

За ночь на 8 декабря силы ПВО сбили 67 дронов над десятью российскими регионами, в том числе два в небе над Московской областью.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Саратов аэропорты Росавиация
