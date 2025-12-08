Аэропорт Саратова закрыли для полетов
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Об ограничениях Росавиация сообщила в 20:53 мск.
Российские аэропорты временно закрывают для полетов на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее 8 декабря Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Астрахани, Геленджика, Волгограда и Самары. Во всех этих аэропортах ограничения уже сняли.
За ночь на 8 декабря силы ПВО сбили 67 дронов над десятью российскими регионами, в том числе два в небе над Московской областью.
