Аэропорт Саратова закрыли для полетов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Об ограничениях Росавиация сообщила в 20:53 мск.

Российские аэропорты временно закрывают для полетов на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее 8 декабря Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Астрахани, Геленджика, Волгограда и Самары. Во всех этих аэропортах ограничения уже сняли.

За ночь на 8 декабря силы ПВО сбили 67 дронов над десятью российскими регионами, в том числе два в небе над Московской областью.