В двух аэропортах за полчаса ввели ограничения полетов
В аэропортах Волгограда и Самары ввели ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Сначала в 9:14 мск об ограничениях сообщили в Самаре. Потом, в 9:35 — в Волгограде.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила Росавиация.
В Волгограде уже вводились ограничения вечером 7 декабря. Они были сняты в ночь на 8 декабря.
В городе были сбиты дроны, обломки упали в районе двух жилых домов, предварительно, пострадавших нет. На место отправились пожарные и медики, подготовлены пункты временного размещения.
