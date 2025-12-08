 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В двух аэропортах за полчаса ввели ограничения полетов

В аэропортах Самары и Волгограда ввели ограничения полетов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В аэропортах Волгограда и Самары ввели ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Сначала в 9:14 мск об ограничениях сообщили в Самаре. Потом, в 9:35 — в Волгограде.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила Росавиация.

В Волгограде уже вводились ограничения вечером 7 декабря. Они были сняты в ночь на 8 декабря.

В городе были сбиты дроны, обломки упали в районе двух жилых домов, предварительно, пострадавших нет. На место отправились пожарные и медики, подготовлены пункты временного размещения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Волгоград Самара БПЛА ограничения Росавиация
Материалы по теме
Ночью дроны сбили над Московским регионом и еще 10 областями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 10:05 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 10:05
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Politico назвало главного гаранта кредита Украине за счет активов России Политика, 10:30
Бизнес тратит время на «бумажки» вместо безопасности: что с этим делатьПодписка на РБК, 10:28
В Ростовской области задержала мужчину за поджог шкафа мобильной связи Общество, 10:22
Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером Политика, 10:16
ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке Общество, 10:14
«Биннофарм Групп» начнет производить дупилумаб в Зеленограде Пресс-релиз, 10:13
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ Спорт, 10:07
Овечкин впервые за месяц не смог набрать очки в двух играх подряд Спорт, 10:05
Володин заявил о недопустимости платных услуг в электронных дневниках Общество, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ТЭК-Торг провел встречу с предпринимателями Ярославской области РБК Компании, 10:00
Хамовники стали первыми в Москве по темпам снижения цен на жилье Недвижимость, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 09:54