Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Временные ограничения на прием и вылет гражданских воздушных судов введены, а аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет ввели для обеспечения безопасности пассажиров. Об ограничениях Росавиация написала в 14:53 мск.

В двух аэропортах за полчаса ввели ограничения полетов
Политика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Ранее в 13:35 был закрыт для полетов аэропорт Астрахани. До этого ограничения вводили в воздушных гаванях Геленджика, Волгограда и Самары. В этих трех аэропортах ограничения уже сняли.

За ночь на 8 декабря силы ПВО сбили 67 дронов над десятью российскими регионами, в том числе два в небе над Московской областью.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Магас Грозный Владикавказ аэропорты Росавиация
