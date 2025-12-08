Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Временные ограничения на прием и вылет гражданских воздушных судов введены, а аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет ввели для обеспечения безопасности пассажиров. Об ограничениях Росавиация написала в 14:53 мск.

Ранее в 13:35 был закрыт для полетов аэропорт Астрахани. До этого ограничения вводили в воздушных гаванях Геленджика, Волгограда и Самары. В этих трех аэропортах ограничения уже сняли.

За ночь на 8 декабря силы ПВО сбили 67 дронов над десятью российскими регионами, в том числе два в небе над Московской областью.