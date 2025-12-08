Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов
Временные ограничения на прием и вылет гражданских воздушных судов введены, а аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Запрет ввели для обеспечения безопасности пассажиров. Об ограничениях Росавиация написала в 14:53 мск.
Ранее в 13:35 был закрыт для полетов аэропорт Астрахани. До этого ограничения вводили в воздушных гаванях Геленджика, Волгограда и Самары. В этих трех аэропортах ограничения уже сняли.
За ночь на 8 декабря силы ПВО сбили 67 дронов над десятью российскими регионами, в том числе два в небе над Московской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили