Общество
0

Кадырову вручили медаль героя Чечни

Кадырову вручили медаль героя Чечни
Video

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Об этом сообщил глава регионального правительства Магомед Даудов.

Награду вручили с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики».

Звание Героя Республики Кадыров получил в феврале 2023 года. Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».

Звание «Герой Чеченской Республики» учредили в ноябре 2022 года. Кадыров стал первым, кому его присвоили. Награда представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы. Верхняя часть содержит надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На обратной стороне высечено «Герой Чеченской Республики».

