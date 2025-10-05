Кадырову вручили медаль героя Чечни
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Об этом сообщил глава регионального правительства Магомед Даудов.
Награду вручили с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики».
Звание Героя Республики Кадыров получил в феврале 2023 года. Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».
Звание «Герой Чеченской Республики» учредили в ноябре 2022 года. Кадыров стал первым, кому его присвоили. Награда представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы. Верхняя часть содержит надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На обратной стороне высечено «Герой Чеченской Республики».
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов