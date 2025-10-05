Кадырову вручили медаль героя Чечни

Video

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Об этом сообщил глава регионального правительства Магомед Даудов.

Награду вручили с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики».

Звание Героя Республики Кадыров получил в феврале 2023 года. Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».

Звание «Герой Чеченской Республики» учредили в ноябре 2022 года. Кадыров стал первым, кому его присвоили. Награда представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы. Верхняя часть содержит надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На обратной стороне высечено «Герой Чеченской Республики».