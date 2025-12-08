Синоптики сообщили, когда в Москве стоит ждать появления снега
Снег выпадет в Москве в канун Нового года, несмотря на теплую не по сезону погоду, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в первую неделю декабря среднемесячная температура воздуха в столица была положительная и без осадков. «Теплая первая неделя зимы для Москвы не редкость, такое случается один раз в 3–4 года. Самая теплая погода в начале зимы была в 2008 году, когда средняя температура за первую неделю составила 6,4 градуса», — отметила Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует на 13 декабря начало метеорологической зимы в Центральной России. В субботу в Москве резко похолодает до минус 4–9 градусов днем, начнет формироваться снежный покров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к середине недели снег покроет 92% территории России.
