 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики сообщили, когда в Москве стоит ждать появления снега

Синоптик Позднякова: москвичи не останутся без снега в новогоднюю ночь
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Снег выпадет в Москве в канун Нового года, несмотря на теплую не по сезону погоду, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первую неделю декабря среднемесячная температура воздуха в столица была положительная и без осадков. «Теплая первая неделя зимы для Москвы не редкость, такое случается один раз в 3–4 года. Самая теплая погода в начале зимы была в 2008 году, когда средняя температура за первую неделю составила 6,4 градуса», — отметила Позднякова.

Синоптик рассказал, что на следующей неделе снег покроет 92% России
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует на 13 декабря начало метеорологической зимы в Центральной России. В субботу в Москве резко похолодает до минус 4–9 градусов днем, начнет формироваться снежный покров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к середине недели снег покроет 92% территории России.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
снег Москва осадки снегопад Новый год
Материалы по теме
Синоптик рассказал, что на следующей неделе снег покроет 92% России
Общество
Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели
Общество
Москвичей предупредили о снеге с дождем до конца недели
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 11:45 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 11:45
Как сервисные роботы меняют правила игры в бизнесе РБК Компании, 12:00
Адвокаты бюро «Павел Хлюстов и Партнеры» вошли в рейтинг лучших юристов РБК Компании, 12:00
Как рыбки-бегуны стали игровым хитом в Альфа-Банке РБК Компании, 12:00
В Европе сочли тревожными положения стратегии США по нацбезопасности Политика, 11:59
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
В «Яндексе» объяснили «галлюцинации» «Алисы» по поводу «свиных крылышек»
РАДИО
 Технологии и медиа, 11:55
За два года по программе КРТ в России ввели 3 млн кв. м недвижимости Недвижимость, 11:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
«Коммерсантъ» узнал о планах владельцев «Адамас» продать бизнес Бизнес, 11:33
В подмосковной Кашире загорелось здание администрации Общество, 11:31
Акции «Магнита» подскочили на 7% на странном сообщении Мосбиржи Инвестиции, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Аудитория ИИ-ассистента «Алиса» от «Яндекса» выросла за квартал на треть
РАДИО
 Технологии и медиа, 11:28
Синоптики сообщили, когда в Москве стоит ждать появления снега Общество, 11:28