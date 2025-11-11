В Краснодарском крае случилось два землетрясения подряд

В 50 км от Сочи произошло два землетрясения подряд

Фото: Muhammad Fauzy / Zuma / TASS

Вечером 10 ноября в горной части Краснодарского края случилось два землетрясения магнитудами 3,3 и 3,2 балла. Подземные толчки зафиксировали в 50 км от Сочи и в 25 км от Туапсе, сообщает сайт Европейского сейсмологического центра.

Землетрясения произошли в 18:53 и 19:05. Их очаг залегал на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

3 ноября в результате землетрясения магнитудой 6,3 с эпицентром в провинции Балх на севере Афганистана погибли 19 человек, а 320 пострадали. Число жертв, сообщило афганское подразделение Красного Полумесяца (ARCS), будет расти. Среди жертв двое детей, они погибли при обрушении дома.

Частично обрушилась одна из самых почитаемых религиозных и культурных святынь Афганистана — мечеть Мазари-Шариф XV века в столице провинции Балх.