Бербок заявила, что Украина не должна идти на территориальные уступки
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что Украина не должна идти на уступки территорий ради установления мира. Слова политика приводит телеканал n-tv со ссылкой на интервью издания медиагруппы Funke.
По ее мнению, было бы равносильно вседозволенности, «если бы мы согласились с тем, что член Совета Безопасности нарушает важнейшее правило Организации Объединенных Наций», имея в виду запрет на применение силы, предусмотренный Уставом ООН.
4 декабря Владимир Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным путем или другим способом.
«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.
В конце ноября Путин отмечал, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий.
«Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — подчеркнул президент.
