Политика⁠,
0

Бербок заявила, что Украина не должна идти на территориальные уступки

Анналена Бербок: Украина не должна идти на территориальные уступки ради мира
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNe / Global Look Press)

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что Украина не должна идти на уступки территорий ради установления мира. Слова политика приводит телеканал n-tv со ссылкой на интервью издания медиагруппы Funke.

По ее мнению, было бы равносильно вседозволенности, «если бы мы согласились с тем, что член Совета Безопасности нарушает важнейшее правило Организации Объединенных Наций», имея в виду запрет на применение силы, предусмотренный Уставом ООН.

Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

4 декабря Владимир Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным путем или другим способом.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.

В конце ноября Путин отмечал, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий.

«Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — подчеркнул президент.

Антонина Сергеева
ООН Россия Украина мирный план территории
