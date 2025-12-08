Хинштейн поручил отстранить главу курской сети аптек за саботаж проверки
Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил отстранить главу региональной сети аптек «Курская фармация» Игоря Осипова за саботаж проверки. Об этом он заявил на заседании областного правительства.
«Руководителя этого предприятия [Игоря Осипова] от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить и направить в уполномоченные на это структуры. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем», — подчеркнул Хинштейн.
Врио министра здравоохранения Курской области Светлана Ермолова сообщила, что руководство предприятия не предоставляет необходимые документы в ходе проверки.
Первый заместитель губернатора Александр Чепик добавил, что также есть вопросы к ряду сделок, подписанных директором, и выразил опасение, что ведется доведение предприятия до банкротства с целью изъятия активов, которые находятся у организации.
Хинштейн также отметил, что ситуация напрямую влияет на обеспечение льготников необходимыми медицинскими препаратами: «Меня эта ситуация крайне тревожит, поскольку от нее напрямую зависит, как будет организовано обеспечение наших льготников необходимыми медицинскими препаратами».
В августе глава региона инициировал проверку работы сети, в частности в реализации льготных лекарств.
