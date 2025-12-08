Хинштейн поручил отстранить главу курской сети аптек за саботаж проверки

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил отстранить главу региональной сети аптек «Курская фармация» Игоря Осипова за саботаж проверки. Об этом он заявил на заседании областного правительства.

«Руководителя этого предприятия [Игоря Осипова] от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить и направить в уполномоченные на это структуры. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем», — подчеркнул Хинштейн.

Врио министра здравоохранения Курской области Светлана Ермолова сообщила, что руководство предприятия не предоставляет необходимые документы в ходе проверки.

Первый заместитель губернатора Александр Чепик добавил, что также есть вопросы к ряду сделок, подписанных директором, и выразил опасение, что ведется доведение предприятия до банкротства с целью изъятия активов, которые находятся у организации.

Хинштейн также отметил, что ситуация напрямую влияет на обеспечение льготников необходимыми медицинскими препаратами: «Меня эта ситуация крайне тревожит, поскольку от нее напрямую зависит, как будет организовано обеспечение наших льготников необходимыми медицинскими препаратами».

В августе глава региона инициировал проверку работы сети, в частности в реализации льготных лекарств.