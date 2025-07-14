Хинштейн обвинил во вредительстве главу курской Корпорации развития

Полномочия врио руководителя Корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены. Хинштейн назвал его действия «вредительством» из-за не согласованных с правительством региона апелляций на решение суда

Временно исполняющий обязанности главы АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной освобожден от занимаемой должности. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио министра имущества области Дмитрий Савин.

Заслушав доклад и.о. главы Курска Сергея Котлярова, губернатор Александр Хинштейн обратил внимание, что в городе существуют проблемы с реализацией контрактов по благоустройству территорий. Он отметил, что претензий к Котлярову не имеет, так как «сомнительные» контракты были заключены еще до того, как он был назначен на должность. «Но боюсь, что люди, вырабатывавшие эти подходы, по-прежнему работают в органах власти и управления городом», — сказал губернатор.

Следом Хинштейн обратился к Савину и спросил: «Правильно ли я понимаю, что у нас руководитель Корпорации развития, товарищ Бережной, написал заявление об уходе на прошлой неделе?»

«Принято решение советом директоров о том, что он [Александр Бережной] прекратил полномочия исполняющего обязанности. [На этот пост] назначен его заместитель», — сказал он. Савин добавил, что решение было принято, поскольку позиция Бережного не всегда совпадала с позицией совета директоров и правительства Курской области.

При этом, как пояснил врио главы Корпорации развития Дмитрий Алтухов, Бережной все еще занимает пост директора одного из филиалов компании. «Бережного на этой же неделе уволить, если есть основания по негативным [причинам] — увольняйте по негативным. Иначе как вредительством я назвать это не могу», — отметил врио главы региона Александр Хинштейн.

Губернатор рассказал, что АО «Корпорация развития Курской области» подало апелляцию на судебное решение о признании незаконными и необоснованными ряда дополнительных соглашений, которые принимали прежние власти Курской области, связанных с исполнением контракта на строительство оборонительных сооружений. «На сегодняшний день под стражей находятся бывший руководитель корпорации и три его заместителя. Ощущение такое, то ничему жизнь не учит. Категорически запрещаю подавать какие-либо апелляционные или иные жалобы, не согласованные с правительством Курской области», — сказал Хинштейн.

Корпорация развития Курской области создана в 2012 году по распоряжению губернатора и является единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин находится под стражей с декабря 2024 года. Ему вменяют растрату более 173 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных с Украиной селах. В апреле 2025 года по делу, связанному со строительством оборонных сооружений, были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор Алексей Дедов.