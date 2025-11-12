«Яндекс» запустил ИИ-помощника для Института востоковедения РАН

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс» и Институт востоковедения РАН запустили в тестовом режиме ИИ-помощника, который многократно ускоряет анализ данных из первоисточников на восточных языках, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там отметили, что цифровой ассистент способен за день обработать до 1 тыс. источников информации из стран Азии, Африки и Ближнего Востока — он выделяет ключевые факты и формирует краткие аналитические выжимки. Таким образом, время поиска и анализа уменьшилось в 6–8 раз — с нескольких часов до 10–15 минут на одну исследовательскую задачу.

«Многие материалы выходят только на национальных языках и редко переводятся. Это затрудняет академические и аналитические исследования, а зачастую формирует искаженное восприятие событий через англоязычные интерпретации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обучали генеративные модели специалисты платформы Yandex Cloud и студенты Школы анализа данных. Для этого они использовали архив из публикаций Института востоковедения.

«База ИИ-помощника уже превысила 1,5 млн документов, представленных в четырех вариантах китайского языка — континентальном, тайваньском, гонконгском и сингапурском», — отметили в «Яндексе».

По словам директора Института востоковедения РАН Аликбера Аликберова, институт переживает масштабную цифровую трансформацию, в центре которой «системная интеграция ИИ-технологий для работы с первоисточниками».

Пока новый сервис доступен лишь сотрудникам института, но в будущем обещают открыть свободный доступ к нему для всех исследователей. В планах также расширить языковую поддержку за счет японского, арабского, турецкого, персидского и других языков.