ЦБ рассказал, что банк может узнать ИНН россиянина, не беспокоя его

Зампред ЦБ Полякова: банк может узнать ИНН гражданина, не беспокоя его
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам, рассказала в интервью РБК зампред ЦБ Ольга Полякова.

Она уточнила, что процедура коснется как новых, так и уже открытых счетов — банки самостоятельно должны будут собрать и внести необходимые сведения. «У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — пояснила Полякова.

ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Организациям ИНН присваивается с 1994 года, индивидуальным предпринимателям — с 1997 года, физлицам — с 1999 года. Граждане России ИНН сейчас получают с рождения, по месту жительства. В настоящее время нет требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета.

Полякова уточнила, что ИНН станет идентификатором клиентов банков в системе «Антидроп», которую должны создать ЦБ и Минцифры. Это своеобразный аналог уже работающей платформы «Знай своего клиента» для физлиц, запуск запланирован на середину 2027 года.

В конце сентября глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля заявил, что число дропов-физлиц, помогавшим мошенникам, достигло 1,2 млн.

Анастасия Лежепекова
дропперы Центробанк мошенничество налоги
