Лукашенко пошутил, что не отдаст экс-президента Киргизии Бакиева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Бишкек пошутил, что не отпустит на родину бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, заочно осужденного за коррупцию и расстрел протестующих в Бишкеке. Об этом сообщает БелТА.
«Бакиев тоже хорошо живет. <...> Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим», — заявил Лукашенко, отвечая на вопросы киргизских СМИ.
По словам белорусского лидера, Бакиев «очень страдает и скучает» по Киргизии. Как рассказал Лукашенко, экс-президент признавался ему, что хотел бы приехать на могилу своего отца. Глава Белоруссии назвал «безобразием», что «киргизы не могут позволить своему президенту» сделать это.
«Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством [Киргизии]», — заключил Лукашенко.
Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне «тюльпановой революции» против правительства Аскара Акаева. Но в 2010-м сам был свергнут в ходе Апрельский революции и бежал в Белоруссию.
В 2014 году Бакиева заочно приговорили к пожизненному сроку за расстрел демонстрации в Бишкеке в апреле 2010-го. Через два года суд смягчил приговор с пожизненного до 30 лет заключения. Летом 2023 года Верховный суд Киргизии заочно приговорил Бакиева делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.
