 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко пошутил, что не отдаст экс-президента Киргизии Бакиева

Лукашенко пошутил, что не отпустит бывшего президента Киргизии Бакиева на родину
Курманбек&nbsp;Бакиев
Курманбек Бакиев (Фото: Xinhua / ZUMA / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Бишкек пошутил, что не отпустит на родину бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, заочно осужденного за коррупцию и расстрел протестующих в Бишкеке. Об этом сообщает БелТА.

«Бакиев тоже хорошо живет. <...> Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим», — заявил Лукашенко, отвечая на вопросы киргизских СМИ.

По словам белорусского лидера, Бакиев «очень страдает и скучает» по Киргизии. Как рассказал Лукашенко, экс-президент признавался ему, что хотел бы приехать на могилу своего отца. Глава Белоруссии назвал «безобразием», что «киргизы не могут позволить своему президенту» сделать это.

Экс-президенту Киргизии заочно дали 10 лет
Политика
Курманбек Бакиев

«Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством [Киргизии]», — заключил Лукашенко.

Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне «тюльпановой революции» против правительства Аскара Акаева. Но в 2010-м сам был свергнут в ходе Апрельский революции и бежал в Белоруссию.

В 2014 году Бакиева заочно приговорили к пожизненному сроку за расстрел демонстрации в Бишкеке в апреле 2010-го. Через два года суд смягчил приговор с пожизненного до 30 лет заключения. Летом 2023 года Верховный суд Киргизии заочно приговорил Бакиева делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Александр Лукашенко Белоруссия Курманбек Бакиев Киргизия
Материалы по теме
Экс-президент Киргизии Бакиев получил пожизненный срок
Общество
Курманбек Бакиев: президент Киргизии с июля 2005 по май 2010 года
Политика
Еще один брат экс-президента Киргизии К.Бакиева получил пожизненное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 18:01
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине Политика, 18:11
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 18:10
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом Спорт, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
В России объем выданных автокредитов за год сократился почти на 40% Авто, 17:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео Общество, 17:51
Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное Политика, 17:51
ЦБ оставил официальный курс доллара на 28 ноября ниже ₽79 Инвестиции, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Названы самые популярные пикапы с пробегом в России и цены на них Авто, 17:37
Как подтвердить фактическое принятие жилья по наследству. Разъяснение ВС Недвижимость, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29