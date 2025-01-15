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Сына Лукашенко переизбрали президентом Олимпийского комитета Белоруссии

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор занимает этот пост с февраля 2021 года. На выборах за него проголосовали 82 члена НОК, двое — были против, трое — воздержались
Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко (Фото: noc.by)

Виктор Лукашенко переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Кандидатуру 49-летнего Лукашенко поддержали 82 члена НОК, двое — проголосовали против, трое — воздержались.

Вице-президентом НОК Белоруссии избран Дмитрий Довгаленок, олимпийский чемпион 1992 года по гребле в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Виктор Лукашенко занял пост главы НОК в феврале 2021 года, сменив своего отца. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возглавлял организацию с мая 1997 года. Виктор Лукашенко стал третьим президентом НОК Белоруссии в истории. С момента основания организации в 1991 году ею руководил Владимир Рыженков.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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