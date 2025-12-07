Аэропорты Волгограда и Тамбова временно приостановили полеты
Аэропорты Волгограда и Тамбова временно приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры в воздушной гавани Волгограда ввели в 23:11 мск, менее чем через 10 минут Кореняко сообщил, что аналогичные ограничения ввели в аэропорту Тамбова.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Перед этим меры в воздушной гавани Волгограда действовали с 22:59 мск 6 декабря до 08:19 мск 7 декабря, аэропорт Тамбова приостанавливал прием и отправку рейсов с 22:34 мск 5 декабря до 05:53 6 декабря.
