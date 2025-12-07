Часть Запорожской области осталась без света из-за непогоды

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Михайловском муниципальном округе Запорожской области произошла авария на электросетях, жители нескольких населенных пунктов и округов остались без электричества. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Временные отключения электроснабжения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов», — написал он.

По словам Балицкого, аварийно-ремонтные бригады прибыли на место и приступили к восстановительным работам. По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. Причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия, сообщил губернатор.

2 декабря аварийное отключение электроснабжения произошло в Мелитополе, в районе авиагородка. Там находится около 2 тыс. человек. Тогда Балицкий сообщал о работах по восстановлению электроснабжения.