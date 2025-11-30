 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Приморье более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии

В Приморье более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии на подстанции

Более 6 тыс. жителей Приморского края остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения в Надеждинском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции «Надеждинская» утром 30 ноября.

Более 16 тыс. жителей Курской области остались без света после удара ВСУ
Политика

Прокуратура начала проверку по этому поводу. Ведомство намерено установить причины аварии и определить сроки ее устранения.

Проведение восстановительных работ прокуратура поставила на контроль.

Анастасия Луценко
Приморский край электричество подстанция
