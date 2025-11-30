В Приморье более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии
Более 6 тыс. жителей Приморского края остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения в Надеждинском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции «Надеждинская» утром 30 ноября.
Прокуратура начала проверку по этому поводу. Ведомство намерено установить причины аварии и определить сроки ее устранения.
Проведение восстановительных работ прокуратура поставила на контроль.
