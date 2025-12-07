Welt узнала о жалобах Мерца из-за слов «маленький нацист» и «пьяница»

С 2021 года канцлер Германии Фридрих Мерц подал сотни заявлений об оскорблениях, что в ряде случаев приводило к обыскам, в том числе у пожилой женщины-инвалида, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы

Фридрих Мерц (Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Global Look Press)

С 2021 года лидер Христианско-демократического союза и канцлер Германии Фридрих Мерц подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам оскорблений в свой адрес, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы, включая материалы следствия и письма адвокатов.

По данным издания, Мерц ранее пользовался услугами агентства So Done, которое отслеживает оскорбления в интернете и подает гражданские иски. Из документов следует, что поводами для обращений становились, в частности, выражения «маленький нацист» и «грязный пьяница». В связи с ними прошли обыски в домах обвиняемых. При этом обыск, проведенный из-за фразы «грязный пьяница», был признан судом незаконным.

В деле о выражении «маленький нацист» обвиняемой стала пожилая женщина-инвалид. Как выяснила газета, она сразу признала вину, однако у нее изъяли мобильный телефон, необходимый для связи с врачами и медсестрами.

Представитель федерального правительства сообщил Welt am Sonntag, что к февралю 2025 года число обращений полиции и прокуратуры по предполагаемым оскорблениям в адрес Мерца превышало 170. При этом, по словам собеседника, канцлер «ни в одном из случаев» не подавал заявления о возбуждении уголовного дела. Он, однако, и не возражал против уголовного преследования.

Офис канцлера, как пишет газета, в целом подтверждает эти факты. Там заявили, что полученные компенсации и штрафы Мерц полностью направлял на социальные цели в округе Хохзауэрланд.

Мерц стал новым канцлером в начале мая. Бундестаг утвердил лидера христианских демократов федеральным канцлером со второй попытки. В первый раз Мерцу не удалось заручиться поддержкой большинства — ему не хватило шести голосов.

Согласно результатам опроса, рейтинг Мерца снизился до минимального уровня за все время его пребывания в должности, сообщал телеканал N-TV со ссылкой на исследование института Forsa.

Согласно опросу, в июне работой главы правительства были недовольны 49% жителей страны, к июлю этот показатель вырос до 64%, тогда как уровень поддержки составил до 32%. В восточных регионах Германии недовольство деятельностью канцлера выразили 74% респондентов, в западных — 62%.